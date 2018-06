Be Quick 1887 heeft nog altijd zicht op lijfsbehoud na ruime zege

Be Quick 1887 heeft alle kaarten om ook volgend seizoen in de Derde Divisie te mogen uitkomen nog in eigen hand. Daarvoor moest zondagmiddag wel een 2-0 nederlaag tegen Gemert worden weggepoetst. En dat lukte overtuigend.

De Good-Old startte voortvarend aan het duel en noteerde in de openingsfase al snel enkele goede mogelijkheden op die gewenste voorsprong. Daan Driever en Thomas Careman moesten hun meerdere echter erkennen in Gemert-goalie Bono Barten.

Openingstreffer

De toon op Esserberg was niettemin gezet en na 23 minuten kwam dat ook tot uiting op het scorebord. Raymond Bolt, die Be Quick na dit seizoen verruilt voor jeugdliefde VEV '67, tekende met een bekeken lob voor de openingstreffer.

Na de rust gooide de ploeg van Kevin Waalderbos alle schroom van zich af. Na de belangrijke 2-0 van Daan Driever, vlak na rust, tekende Thomas Careman ruim een kwartier voor tijd voor de bevrijdende 3-0. In de slotfase bepaalden Kees Noordmans en Martijn Delger de stand op 5-0.

Be Quick treft Goes

In de volgende nacompetitieronde om een plek in de Derde Divisie mag Be Quick het nu tweemaal opnemen tegen Goes. De ploeg uit Zeeland was over twee duels in de eerste nacompetitieronde te sterk voor Silvolde.

