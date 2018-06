Deel dit artikel:











Goud voor Gyas-roeisters in Belgrado De roeisters van Gyas waren succesvol bij de eerste wereldbeker roeien dit seizoen in Belgrado. (Foto: RTV Noord)

Gyas-roeister Ymkje Clevering heeft een gouden plak in de wacht gesleept bij de eerste wereldbeker roeien dit seizoen in Belgrado. In de vier-zonder-stuur ging de Nederlandse ploeg al snel na het startsignaal aan de leiding.

De tweede Nederlandse boot met Gyas-roeister Marloes Oldenburg had een minder goede start, maar wist tijdens de twee kilometer van de vijfde plaats op te stomen naar de tweede, om ruim een seconde achter de boot met Clevering te finishen. De beide Nederlandse vieren behaalden anderhalf uur later goud. Alleen op de eerste 500 meter waren de Chinezen sneller. Goud met dubbelvier De derde Gyas-roeister, Sophie Souwer, won goud met de nationale dubbelvier. De bijna ongewijzigde wereldkampioensboot leidde direct vanaf de start en hield onder meer regerend olympisch kampioen Polen op voldoende afstand.