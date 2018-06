Expeditie Grunnen: Joeke gooit voor het laatst een balletje

Joeke Spa heeft 65 jaar lang gekorfbald, hij speelde vandaag zijn laatste wedstrijd. 'We hebben veel wedstrijden gewonnen en verloren, maar de derde helft blijft altijd het leukst!' Speciaal voor Expeditie Grunnen gooit hij zijn laatste bal.

