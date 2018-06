Deel dit artikel:











Ottema 'jumpt' op de meet naar zege in Limburg (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Rick Ottema heeft de Ronde van Limburg gewonnen. Hij rekende in de eindsprint af met twee medevluchters. Er was wel een fotofinish voor nodig om te bepalen wie de winnaar was.

Ottema versloeg Kelvin van den Dool met miniem verschil. In de laatste meters plaatste de Muntendammer de beslissende jump. 'Het was een zware koers door de vele hellingen. Het beeld van de wedstrijd veranderde eigenlijk ieder moment. Pas in de laatste vijftig kilometer kon ik voor de overwinning rijden.' vertelde Ottema. Hij nam ook de leiding in de stand van de Topcompetitie. Ottema is tot dusver aan een sterk seizoen bezig. Eerder won hij onder andere de Ronde van Groningen.