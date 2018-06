TAM promoveert naar de hoofdklasse na zinderende ontknoping

De tennissers van Tennisclub Albertus Magnus (TAM) zijn zondagavond op spectaculaire wijze gepromoveerd naar de hoofdklasse. Op de laatse speeldag werd het eveneens Groningse Cream Crackers van het lijf gehouden.

7-1 winst vereist

Vorig weekend versloeg TAM directe concurrent Cream Crackers met 5-3, en was de achterstand van de ploeg van coach Paul van Lier tot één punt geslonken. Cream Crackers won zondag met 6-2 van Daisy Apeldoorn waardoor de studenten met 7-1 moesten winnen van Ready Oldenzaal.

Dubbelspel

Al snel in de wedstrijd op Sportpark Zernike werd één single wedstrijd verloren en leek het kampioenschap lange tijd aan een zijden draadje te hangen. Na vier partijen stond het 3-1 en kwam het aan op het dubbelspel.

Kampioen

Alle vier de dubbels moesten gewonnen worden en dit lukte. Zo promoveert de club voor het eerst in de geschiedenis naar de hoofdklasse, het hoogste amateurniveau in Nederland. TAM eindigde gelijk in punten met Cream Crackers en won het kampioenschap op het behaalde resultaat in het onderlinge duel.