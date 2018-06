Deel dit artikel:











Man overleden bij motorongeval in Eenrum (Foto: Marcella Werkman / 112Groningen)

Even na middernacht in de nacht van zondag op maandag, kreeg de politie een melding van een persoon die in het water terecht was gekomen aan de Dwarsweg in Eenrum. Het bleek te gaan om een motorrijder die met zijn motor in een sloot terecht was gekomen.

De man bleek al te zijn overleden. De hulpdiensten konden niets meer voor hem doen. Over de identiteit van de man, is nog niets bekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De motor werd later geborgen.