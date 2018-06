Eindelijk: gans die hulptroepen keer op keer te slim af was, is gevangen

Een gans die met één poot verstrikt is geraakt houdt de dierenambulance in Groningen al een tijdje bezig.

Om één poot van het dier, dat leeft in de Hamburgervijver in Groningen, is visdraad verstrikt geraakt.

Twee weken

De dierenambulance uit Groningen doet al twee weken pogingen om de gans te vangen, maar tot nu toe tevergeefs. Zondagmiddag werd besloten de brandweer in te schakelen.

Een duikteam van de brandweer kwam ook ter plaatse om het personeel van de dierenambulance te assisteren. Ook zij hadden geen succes. Het beest bleef uit handen van de hulptroepen.

Update 10.55 uur

Dierenambulance Groningen geeft nog niet op en doet nog een poging, laat ze op Twitter weten.

Update 12:00 uur

Hofganzen Ganzenbescherming Nederland laat weten dat de gans is gevangen. In de ambulance is de visdraad van de poot van het dier verwijderd. De gans loopt weer vrij rond.