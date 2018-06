Wiebes praat in Groningen met boze bestuurders

Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken praat in de loop van maandagmiddag in de stad Groningen met de provincie en de bestuurders uit het aardbevingsgebied. Hij komt daarmee tegemoet aan hun eis om op korte termijn naar de stad te komen.

De Groningse bestuurders eisten in een brandbrief afgelopen vrijdag een spoedoverleg. Ze willen Wiebes spreken over onder meer het opstappen van Hans Alders als Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de rol van de NAM in de versterkingsoperatie.

Betrokkenheid van de NAM

De gasminister verzekert dat de NAM geen vinger in de pap krijgt in de versterking. Dat zei Wiebes vrijdag onder meer op Radio Noord.

De regio is niet zo zeker van die woorden. Zij voelen zich gesteund door een gespreksverslag van een overleg tussen het ministerie, de NAM en de NCG. Daaruit blijkt dat er wel een rol is weggelegd voor de NAM.

Groningse agenda

Het belooft een drukke week te worden op 'gasgebied'. Mogelijk wordt Hans Alders woensdag in de Tweede Kamer gehoord over zijn reden om op te stappen. Donderdag is het grote Kamerdebat over het afbouwen van de gaswinning, het vastgelopen overleg over de versterking en het opstappen van Alders.

