Dna-onderzoek leidt politie naar betrokkenen henneploods

Dankzij dna-onderzoek heeft de politie drie Groningers kunnen aanhouden die betrokken waren bij een grote hennepkwekerij in een loods in Sappemeer.

In de kwekerij aan de Noorderstraat stonden enkele honderden volgroeide hennepplanten, duizenden hennepstekjes en een hennepdrogerij. In oktober 2017 deed de politie na een anonieme tip een inval in de loods. Alles werd in beslag genomen en vernietigd, maar er konden geen verdachten worden aangehouden.

Financieel onderzoek

Wel werd uitgebreid sporenonderzoek gedaan in de loods en daarbij vond de politie dna. Daardoor konden nu een 48-jarige Stadjer, een 50-jarige Bedumer en een 49-jarige inwoner van een klein dorpje uit de gemeente Midden-Groningen worden aangehouden. De verdachten zijn verhoord en daarna vrijgelaten. Het onderzoek, waaronder een financieel onderzoek, gaat verder.

