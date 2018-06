Hennepkwekerij met duizenden planten in oud-hoofdkantoor Avebe

De hennepkwekerij zat in het voormalige hoofdkantoor van Avebe (Foto: RTV Noord)

In het voormalige hoofdkantoor van Avebe is maandagmorgen een hennepkwekerij met duizenden planten opgerold. Er zijn zes mensen gearresteerd.

De inval in Foxhol is onderdeel van een grotere politieactie tegen georganiseerde hennepteelt. Er zijn ook invallen gedaan in Leeuwarden, Burgum, Den Helder, Julianadorp en Dedemsvaart.

Maandag aan het eind van de ochtend geven de politie, burgemeester Munniksma van Midden-Groningen en netbeheerder Enexis uitleg over de invallen.