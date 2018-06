Tijdelijke huisvesting voor basisonderwijs in Appingedam

De gemeente wil een tijdelijk schoolgebouw bouwen aan de Olingermeeden in Appingedam.

Kindcentra OPwierde en Olingertil moeten tijdelijk worden gehuisvest in het pand en RENN4/Berjarijke (speciaal onderwijs) moet uiteindelijk het pand permanent in gebruik gaan nemen.

Voorkeurslocatie

Het gaat vooralsnog om een voorkeurslocatie, maar 'alternatieven zijn er niet', zegt de gemeente. De panden van de scholen worden versterkt, wat maakt dat er tijdelijk onderdak nodig is. De kindcentra moeten gedurende de versterking, voor een periode van een half jaar, in het pand blijven.

De bouw wordt onder meer gefinancierd door de Nationaal Coördinator Groningen en de NAM.

Eisenpakket

'De keuze die we nu maken is de beste optie', zegt wethouder Lea van der Tuin. 'We willen een gebouw onderzoeken dat geschikt is voor tijdelijke huisvesting. Tegelijk krijgt het speciaal onderwijs duurzame, aardbevingsbestendige nieuwbouw dat voldoet aan alle eisen.'

Informatiebijeenkomst

De gemeente praat momenteel over hoe het verkeer rondom de school in goede banen kan worden geleid. Hoewel de plannen nog niet definitief zijn, staat er 18 juni al wel een informatiebijeenkomst voor omwonenden gepland.

Het college hoopt 'zo snel mogelijk' de knoop door te hakken over de plannen.