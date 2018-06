Voorschrijven medicinale wiet ontmoedigd: 'Alleen bij stervensbegeleiding'

Huisartsen krijgen het advies om medicinale wiet niet langer voor te schrijven voor pijnvermindering of verbetering van de levenskwaliteit.

Dat staat in een nieuwe richtlijn van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Het gebruik van cannabis als pijnstiller is populair. Patiënten vragen de huisarts steeds vaker naar cannabis en het wordt ook steeds vaker voorgeschreven. Het aantal voorschrijvingen zou vervijfvoudigd zijn ten opzichte van 2012.

Alleen in laatste levensfase

Volgens het NHG is er echter te weinig wetenschappelijk bewijs voor de werking van het middel. Ze stelt nu dat een behandeling met cannabis alleen te overwegen is bij patiënten in de laatste levensfase die niet voldoende baat hebben bij gangbare behandeling.

'Als je richting stervensbegeleiding gaat is de situatie anders; dan kun je bijna alles proberen. Zeker als het alternatief een hoge dosering morfine is, vormt cannabis een mogelijkheid', zegt Paul Rademaker, voorzitter van de Huisartsen Kring Groningen.

Placebo-effect

Hoewel de werking van cannabis als medicijn niet wetenschappelijk bewezen is, gebruiken veel patiënten het om hun pijn te verlichten. Volgens Rademaker heeft dat twee redenen.

'Ten eerste spreekt het middel cannabis tot de verbeelding. Dat heeft een groot placebo-effect. Daarnaast is het prettiger om te nemen omdat het beter voelt dan andere geneesmiddelen. Ik kan me dus voorstellen dat het middel in de picture staat.'

Als je iemand iets geeft wat bevalt, is het moeilijk om te zeggen: we stoppen ermee Paul Rademaker - Voorzitter Huisartsen Kring Groningen

Niet massaal stoppen

De nieuwe richtlijn betekent volgens Rademaker echter niet dat huisartsen nu massaal stoppen met het voorschrijven van medicinale wiet.

'Dat kan elke huisarts voor zichzelf besluiten. Als je iemand iets geeft wat bevalt, is het moeilijk om te zeggen: we stoppen ermee. Pas als de richtlijn het heeft over een levensgevaarlijk middel waar je dood van kunt neervallen, krijgt een patiënt het morgen niet meer.'

Lees ook:

- 'Informatieavond over mediwiet hoort niet thuis in gemeentehuis' (oktober 2017)

- 'Mediwiet heeft niets met drugs te maken' (september 2017)

- Social Club in Stad vraagt burgemeester om legale wietkweek (juli 2017)