Lentis ontslaat bestuurder Bruinsma

Bestuurder Corstiaan Bruinsma is vorige week ontslagen door de Raad van Toezicht van Lentis. De GGZ-instelling bevestigt dat deze stap is genomen na het eerder op non-actief stellen van Bruinsma.

In maart werd de tweede man van Lentis op non-actief gezet na onenigheid in de bestuurstop. Het dagelijks bestuur kwam toen in handen van bestuursvoorzitter Martin Sitalsing en een aantal afdelingsdirecteuren.

Onenigheid

Sitalsing en Bruinsma hadden zo'n groot 'stijlverschil en verschil van inzicht' dat het leidde tot een bestuurlijke impasse. De ondernemingsraad maakte zich daar zorgen over en bracht de onenigheid in de openbaarheid.

Bronnen binnen Lentis vertellen nu aan RTV Noord dat Bruinsma niet meer voldoende geloofwaardigheid had binnen de organisatie. Bruinsma was sinds 2007 bestuurder en mede verantwoordelijk voor het miljoenenverlies in 2016.

In dat jaar trad Sitalsing aan als bestuurder. Hij wilde een andere koers varen dan Bruinsma. Toen Bruinsma uiteindelijk ook overtuigd was van de nieuwe bestuurskoers, ontbrak het hem aan geloofwaardigheid om dat uit te voeren.

Roerige tijden

De GGZ-instelling maakte de afgelopen jaren roerige tijden door. Lentis heeft een reorganisatie achter de rug, moest korten op personeel en heeft vastgoed afgestoten. Ook de kliniek in Zuidlaren is gesloten.

Reorganisatie

Daarnaast is Lentis bezig om de zorg anders te organiseren. Die moet dichter bij de patiënt, vaker thuis en dus minder binnen de muren van Lentis. Bruinsma moest ook afzwaaien als vice-voorzitter van het bestuur van GGZ Nederland. Om die rol te vervullen, moet een bestuurder ook werkzaam zijn voor een GGZ-instelling.

Corstiaan Bruinsma wil niet inhoudelijk reageren op de zaak. Lentis en Bruinsma zijn in procedure over de vertrekregeling van Bruinsma.

