Lopend Vuur: Hardrijders moeten harder worden aangepakt

In woonwijken ergeren wij ons aan hardrijders. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het CBS. Hondenpoep staat op plek 2 van ergernissen.

Van alle ondervraagden wil bijna 30 procent dat 'te hard rijden' wordt aangepakt.

Hardrijders moeten nu al flink de portemonnee trekken bij een overtreding. Bij 50 kilometer per uur te hard, ben je (al dan niet tijdelijk) je rijbewijs kwijt.

Nog een paar voorbeelden

Rijd je binnen de bebouwde kom (waar je 50 mag rijden) 10 kilometer per uur te hard, dan krijg je een boete van 42 euro. Rijd je er 20 kilometer per uur te hard, dan is de boete 151 euro. En bij 30 kilometer per uur te hard is het boetebedrag 369 euro. Kijk zelf maar.

Maar zijn de boetes wel hoog genoeg, als de ergernis zo groot is? Of volstaan alleen boetes niet? Ons Lopend Vuur vandaag:

