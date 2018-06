Handlanger: oplichtingspraktijken waren 'geen zuivere koffie'

Een 32-jarige man uit Hoogezand hoorde maandag een half jaar cel, waarvan 41 dagen voorwaardelijk, tegen zich eisen voor het witwassen van 2.660 euro.

De oplichting gebeurde van begin augustus tot medio november 2016.



Geld in ruil voor bankrekening

De man was benaderd door twee mannen in een Gronings café. Zij stelden bankpassen beschikbaar, zodat de man geld voor hen kon pinnen. De Hoogezandster zou van het geld 10 procent zelf mogen houden.

Vermomming

De katvanger (iemand die bijvoorbeeld een bankrekening aan criminelen beschikbaar stelt om justitie te misleiden, red.) ging akkoord en kreeg de bankpassen met pincodes in bezit. Gestorte bedragen moesten nog dezelfde dag door de Hoogezandster van de rekeningen worden geplukt. Hij vermomde zich bij de pinautomaat met pet en met zonnebril.



Grote bedragen

Het geld was uit een misdrijf afkomstig. Voornamelijk restaurants waren de dupe van oplichting. Zij werden gebeld door een bedrijf genaamd 'Interim Justitia'. De horecaondernemers hadden nog een rekening te vereffenen met Buma Stemra. Om een incassobureau te voorkomen, moesten ze volgens het OM 'grote bedragen' betalen.

Het geld belandde op de rekening van de oplichters.



'Geen zuivere koffie'

De Hoogezandster katvanger hield op zitting vol niet te weten dat het om oplichtingsgeld ging. Wel had hij vermoedens dat het 'geen zuivere koffie was'. De oplichters zijn niet gepakt. Wel worden bedrijven gewaarschuwd voor deze oplichtingspraktijken.



Opsporing

In totaal rolden ruim 50 aangiftes van oplichting bij de politie binnen. Er volgde een grootschalig onderzoek. Via Facebook kwam de Hoogezandster in beeld.

Tijdens een huiszoeking bij de man stuitten agenten op vijf pinpassen, papiertjes met pincodes, maar ook op een pet en een zonnebril. Daarmee was de man bij de bank op camerabeelden vastgelegd. 'Klopt, ik heb de bedragen met passen die niet van mij waren gepind', gaf de man toe.



Snel geld

'U heeft gewoon even lekker snel geld gemaakt met deze praktijken', zei de officier. Mocht de rechter meegaan in de eis van de officier, dan hoeft de man de cel niet meer in. Hij zat namelijk 139 dagen in voorarrest. Wel eist de officier dat hij de verdiende tien procent, omgerekend 260 euro, terugbetaalt aan de staat.

De rechter doet over twee weken uitspraak.