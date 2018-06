Deel dit artikel:











Zo ziet de hennepkwekerij in Foxhol er vanbinnen uit (Foto: Peter Steinfort/RTV Noord)

'De schatting is dat hier vijfduizend hennepplanten staan, maar waarschijnlijk sta ik in de grootste plantage die ooit is opgerold in Groningen.' Verslaggever Peter Steinfort van RTV Noord mag een kijkje nemen in de ontdekte hennepkwekerij in Foxhol.

In het voormalige hoofdkantoor van Avebe is maandagmorgen een hennepkwekerij opgerold. Er zijn zes mensen gearresteerd, onder wie drie in Foxhol. Aggregaat 'Het is hier donker', vertelt Steinfort als hij het pand binnenloopt. 'Dit is de ruimte waar het aggregaat staat. Alleen in deze kamer staan waarschijnlijk al 2700 plantjes. Dan loop ik verder en kom ik in een ruimte met een gat in het dak. Daar is het aggregaat door naar binnen getakeld.' De hennepkwekers tapten de stroom illegaal af. Ze lieten een groot aggregaat door het dak zakken om de stroomvoorziening te garanderen. Ook tapten ze illegaal gas af om de zaak draaiende te houden. Hoeveel planten er daadwerkelijk in de plantage staan wordt later vandaag bekendgemaakt. De teller stond aan het begin van de middag op ruim zesduizend planten. Lees ook: - Hennepkwekerij met duizenden planten in oud-hoofdkantoor Avebe