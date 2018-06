'Sekstherapeut' voor minderjarigen hoort celstraf eisen

Een 62-jarige man uit Eelde die zich op internet aanbood als sekstherapeut voor minderjarige meisjes, hangt een jaar celstraf boven het hoofd. Negen maanden hiervan zouden voorwaardelijk zijn.

De man werd op 4 oktober vorig jaar ontmaskerd in het SBS6-programma 'Undercover in Nederland' op een vakantiepark in Lauwersoog.

Undercover

De man dacht in een vakantiehuisje een afspraak te hebben met een 14-jarig meisje en een 28-jarige vrouw. De vrouw is een medewerkster van het tv-programma. Bij de afspraak was geen meisje aanwezig. De vrouw vertelde dat die later zou komen. Ondertussen werd de politie ingeseind.

Massagetafel

Toen de man en de vrouw in gesprek waren over verregaande seksuele handelingen, haalde de man een massagetafel tevoorschijn. Ook had hij attributen als olie, handboeien, condooms en een masker bij zich. Hij werd meteen aangehouden door de politie. De man zat twee dagen in de cel.

Reuma

Tijdens de zitting verklaarde de man dat het hem uitsluitend om de massage ging. Masseren is, zo zei hij, goed voor zijn reumatische handen. Maar daar dacht de officier van justitie anders over. 'Hij was wel degelijk voornemens ontucht te plegen, anders had hij al die spullen als condooms niet bij zich.' Bovendien stuurde de man via internet ook ongevraagd blootfoto's naar minderjarigen.

Dementie

De man zou een vorm van dementie hebben die leidt tot ongeremd gedrag. Daardoor zou hij lustgevoelens niet meer kunnen sturen. De officier heeft daar rekening mee gehouden in haar eis.

Wel moet de man zich melden bij de reclassering. Hij zou ook extra controles moeten krijgen in een forensisch geriatrische instelling. Het Openbaar Ministerie wil een proeftijd van vijf jaar.

Uitspraak in deze zaak is over twee weken.