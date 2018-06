N361: veertien dodelijke ongelukken in vijftien jaar

Hulpdiensten op de N361, in jui 2013 (Foto: RTV Noord)

Bij een ongeluk op de N361 ter hoogte van Leens kwamen maandagmorgen twee inzittenden van een auto om het leven na een botsing met een vrachtwagen. Dit is niet het eerste dodelijk ongeval op de weg.

Een overzicht van eerdere dodelijke ongevallen op de weg tussen Lauwersoog en Groningen in de laatste vijftien jaar.

Juni 2018: twee doden

Een botsing met een vrachtwagen kost het leven aan twee mensen op de N361, ter hoogte van Leens. Een 77-jarige man en zijn 73-jarige vrouw uit Kloosterburen zijn de slachtoffers.

Augustus 2017: een dode

In augustus vorig jaar gaat het ook mis op de N361 ter hoogte van Leens. Een 63-jarige man uit Zuid-Holland komt om het leven, een andere man raakt gewond. De auto waarin ze zitten raakt van de weg, botst op een boom en vliegt in brand.

Juni 2017: een dode

Twee maanden eerder, in juni 2017, verongelukt een 54-jarige vrouw uit de stad Groningen ter hoogte van Winsum. Ze komt met haar auto in de berm terecht en belandt op de kop in een sloot naast de weg.

Januari 2017: een dode

Op de avond van Nieuwjaarsdag botst tussen Sauwerd en Winsum een auto tegen een boom. De 65-jarige bestuurder uit Kloosterburen zit alleen in de auto. Hij overlijdt in de loop van de avond aan zijn verwondingen.

Oktober 2015: twee doden

Een 61-jarige man en een 58-jarige vrouw uit Roden sterven als hun auto wordt platgedrukt tussen twee vrachtwagens in plotselinge, zeer dichte mist. Aanvankelijk wordt vermoed dat de rookpotten die gebruikt zijn bij een militaire oefening daarvan de oorzaak zijn, maar Defensie wordt in 2017 vrijgepleit.

November 2013: twee doden

Een 19-jarige man uit Warffum en een 23-jarige man uit Ulrum verongelukken ter hoogte van de stad Groningen, als ze in het water van het Van Starkenborghkanaal rijden.

Juni 2013: twee doden

Twee mannen van 19 en 22 verongelukken in juni 2013 op de N361, ter hoogte van Wehe-den Hoorn. De auto waarin ze rijden komt op de verkeerde weghelft terecht, botst tegen een boom, vliegt in brand en komt in de sloot terecht. De twee mannen zijn op slag dood.

Mei 2010: een dode

Een 36-jarige man uit Rasquert verongelukt in mei 2010 op de weg, ter hoogte van Winsum. Hij rijdt met een aanhanger, als de combinatie schaart. Een bestelbus raakt de auto van de man in de flank.

Februari 2009: een dode

In februari 2009 komt een 21-jarige man uit Eenrum om het leven op de weg, wanneer hij ter hoogte van Mensingeweer met zijn auto over de kop slaat en ondersteboven in een sloot naast de weg terechtkomt. Het wrak wordt pas na enkele uren ontdekt door een toevallige voorbijganger.

September 2008: een dode

Een dode en twee zwaargewonden bij een ongeluk op de N361 in september 2008, ter hoogte van Ulrum. Het slachtoffer is een 73-jarige vrouw uit Veendam, die als bijrijder in een auto zit. De automobilist ziet bij het afslaan een bedrijfsauto uit de tegenovergestelde richting over het hoofd.

Juli 2008: een dode

Een 54-jarige man uit Winsum verongelukt op de weg als hij met zijn bestelbus in een flauwe bocht van de weg raakt. Hij verliest de macht over het stuur en botst aan de overkant van de weg op een boom.

September 2006: een dode

In september 2006 komt een 83-jarige vrouw om het leven, terwijl ze met haar fiets de N361 wil oversteken. Ze wordt geschept dooreen automobilist. Dat gebeurt ter hoogte van Adorp.

Oktober 2004: een dode

Een 61-jarige inwoner van Lauwersoog verongelukt in oktober 2004, ter hoogte van Vierhuizen. Hij komt daar in botsing met een vrachtwagen.

November 2003: twee doden

Twee inwoners van Uithuizen komen in november 2003 om het leven, als ze in een flauwe bocht rechtdoor rijden en tegen een boom knallen. Dat gebeurt niet ver van Baflo. De slachtoffers zijn een echtpaar: een man van 72 en een vrouw van 71 jaar.

De dodelijke ongelukken op kaart.

Veiliger maken

De provincie maakte eind vorige maand bekend dat ze de N361 de komende jaren veiliger wil maken. De bedoeling is dat er onder meer rotondes, verkeerspleinen en duidelijkere oversteekplaatsen komen. In 2021 moet dat klaar zijn.

Al eerder startte de provincie een campagne, om bestuurders te wijzen op de maximum snelheid die geldt op het grootste deel van de weg: 80.

