Gemeenten betalen mee aan bussen naar Kamerdebat

De Noord-Groninger gemeenten en de Groninger Bodem Beweging (GBB) willen komende donderdag met zoveel mogelijk Groningers naar het Kamerdebat over de versterking. Daarom betalen gemeenten mee aan de bussen naar Den Haag.

Het debat begint om 14.45 uur. Eerder riep de GBB Groningers al op om massaal naar Den Haag te komen. 'We moeten laten zien dat we het hier niet bij laten', zei voorzitter Jelle van der Knoop.

Elke gemeente één bus

De gemeenten Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Midden-Groningen willen elk een bus voor hun rekening nemen. Ook vanuit Eemsmond en Groningen zullen één of meerdere bussen vertrekken. De coördinatie ligt in handen van de GBB.

Aanmelden

Mensen die mee willen, kunnen zich via een formulier op de website van de bodembeweging aanmelden. Er vertrekken in elk bussen vanuit Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Hoogkerk en vanaf sportcentrum Kardinge in Stad. Waarschijnlijk komen daar nog meer opstapplaatsen bij.

De vertrektijden die tot nu toe bekend zijn:

- 11:00 uur Kantoor Groninger Bodem Beweging in Loppersum (Stationslaan 8)

- 11.25 uur P+R Kardinge

- 11.45 uur P+R Hoogkerk

Eindtijd

Het is onduidelijk hoe lang het debat zal duren. De laatste bus vertrekt uiterlijk om 21.00 uur vanuit Den Haag weer naar Groningen.

Lees ook:

- Volgende week Kamerdebat over opstappen NCG Hans Alders

- Groninger Bodem Beweging reist naar Den Haag