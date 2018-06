Facebook verwijdert 'PvdA-homo's': 'Dit verwacht je niet'

'Ik had het niet verwacht. Het is gewoon een mooi plaatje van twee mannen, dat moet toch gewoon kunnen?'

Dat zegt fractievoorzitter Carine Bloemhoff van de Partij van de Arbeid, nadat Facebook een bericht van de partij verwijderde.

Net niet zoenen

De partij plaatste een bericht op Facebook over de rem op gratis SOA-tests door GGD Groningen. Bij het bericht zette ze een afbeelding van twee mannen met ontblote bovenlichamen, die elkaar knuffelen - of net niet zoenen.

Facebook verwijderde het bericht zonder opgave van reden. Bloemhoff: 'Hij was zomaar ineens weg. We hebben opheldering gevraagd bij Facebook, maar die niet gekregen. We denken dat het bericht als ongepast is gemeld.'

Homo-emancipatie

Het stelt Bloemhoff teleur. 'Ik dacht dat we behoorlijk ver waren met de homo-emancipatie, maar kennelijk is dat niet zo.'

'Laatst was er natuurlijk een felle discussie over de SuitSupply-reclames met twee mannen, maar dat Facebook zulke berichten verwijdert, dat had ik niet verwacht', zegt de fractievoorzitter.

Nieuwe poging

De partij laat het er overigens niet bij zitten. Ze heeft de afbeelding opnieuw geplaatst - nu in een bericht over de verwijdering van het vorige bericht.

We hebben Facebook om een reactie gevraagd, maar die nog niet gekregen.

