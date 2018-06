Karpers vissen om op te eten? 'Sportvissers kunnen recht in eigen hand gaan nemen'

Sportvisserij Groningen Drenthe is bang dat sportvissers het recht in eigen hand gaan nemen als er niet harder wordt opgetreden tegen mensen die gevangen zoetwatervis illegaal mee naar huis nemen om op te eten.Aanleiding is een filmpje op Facebook waarop te zien is hoe twee mannen vis uit een vijver in Hoogezand meenemen.

Oost-Europeanen

Volgens directeur Henk Mensinga van Sportvisserij Groningen Drenthe gaat het in dit soort gevallen vaak om Oost-Europeanen die van huis uit gewend zijn gevangen zoetwatervis op te eten. Hij signaleert dat dit soort praktijken steeds vaker voorkomt in Groningen en Drenthe, maar ook in andere delen van Nederland.

Ook in het geval van het filmpje uit Hoogezand gaat het om mensen uit Oost-Europa, zegt Mensinga. Het is niet op de beelden te zien, maar volgens hem namen deze mannen drie tassen vol met vis mee.

Dure consumptievis

'Mijn opa nam vroeger ook vis mee naar huis om in de pan te doen', zegt Mensinga. 'Maar dat stadium zijn we hier in Nederland al lang voorbij. We hebben veel geïnvesteerd in het uitzetten van karper. Als die worden meegenomen voor consumptie is dat een hard gelag. Dat is hele dure consumptievis.'

Geen prioriteit

Volgens Mensinga geeft de politie geen prioriteit aan het bestrijden van deze overtredingen en zou dat wel moeten. Sportvisserij Groningen Drenthe heeft zelf te weinig mankracht om effectief te kunnen optreden tegen dit soort illegale praktijken, zegt hij.

Als er niets gebeurt, denk ik dat een aantal mensen die dit doen 'zwemles' krijgen Henk Mensinga - Sportvisserij Groningen

Folders

Behalve harder optreden zou ook betere voorlichting kunnen helpen, denkt Mensinga 'Als we arbeidsmigranten over de Nederlandse regels kunnen inlichten, bijvoorbeeld door folders in het Pools uit te delen, zou dat effect kunnen hebben.'

'Zwemles'

Als er niets gebeurt, vreest Mensinga dat de zaak escaleert: 'Ik denk dat dan een aantal mensen die dit doen 'zwemles' gaan krijgen, en dat moeten we niet willen met elkaar.'

