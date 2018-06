Bedrijfsleven Emmen wil betere verbinding met het Noorden

De N-wegen van en naar Emmen moeten worden aangepakt. De N34 zou verdubbeld moeten worden tot aan de A28 bij De Punt, vindt de Vereniging Parkmanagement Bedrijven in Emmen.

Ook de N381 moet volgens de VPB extra banen krijgen tussen Emmen en de A28 bij Beilen, zo weet RTV Drenthe.

Waarom moeten de wegen verdubbeld worden?

'Het is belangrijk dat beide wegen worden verdubbeld. Zodat je met name de verbinding naar de Eemshaven, Assen en Groningen legt richting Emmen', zegt Herman Idema van de VPB.

'Wij vinden dat een randvoorwaarde voor een goed vestigingsklimaat. Waar veel A-wegen zijn, functioneert de economie beter.'

Welke problemen zijn er nu met de bereikbaarheid?

'Mensen zeggen dat ze gewoon niet over een N-weg willen rijden. Ze vinden dat gevaarlijk of lastig', volgens Idema.

Ook haast speelt volgens hem een rol. 'Want als je achter een vrachtwagen zit, kun je niet harder dan zeventig. Mensen willen opschieten.'

Ook de veiligheid speelt een rol. 'De gevaarlijke stoffen route over een N-weg laten lopen, is niet wenselijk.'

Wil het bedrijfsleven niet naar Emmen en Coevorden omdat het slecht bereikbaar is?

Idema: 'Dat weet je nooit. Daar worden wel onderzoeken naar gedaan, maar de uitkomsten zijn altijd wat vaag. We weten wel dat, als we goed omsloten zijn, het vele malen makkelijker is voor bedrijven om te besluiten daar te gaan zitten.'

Uit onderzoek blijkt volgens Idema dat dankzij de A37 meer bedrijven voor bijvoorbeeld Nieuw-Amsterdam hebben gekozen.

Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat de verdubbeling er komt?

Idema en de VPB gaan een poging wagen bij de provincie om de verdubbeling voor elkaar te krijgen.

'De provincie vraagt om een zienswijze. En of wij het wel of niet eens zijn met de omgevingsvisie. Die zienswijze ligt nu bij het college. En in september gaan we formeel inspreken tijdens een commissievergadering om nogmaals te vertellen hoe belangrijk wij het vinden dat die wegen worden verdubbeld.'

Wat gaat zo'n verdubbeling kosten?

'Verdubbeling gaat ettelijke miljoenen kosten. Maar het is wel belangrijk', zegt Idema. 'Er zijn voldoende middelen om dat geld nu te reserveren voor de verdubbeling zodat daar nu werk van gemaakt kan worden.'

Gaat die weg niet ten koste van de natuur om die N-wegen?

'Drenthe is qua natuurlijk hartstikke mooi. En we pleiten ook niet voor een nieuwe weg door een natuurgebied. We gaan voor verdubbeling van een reeds bestaande weg door een prachtig natuurgebied.'

Lees ook:

- Keuze gemaakt: 'dodenweg' N34 wordt gedeeltelijk verdubbeld

- Duizenden handtekeningen voor petitie spoorlijn Emmen - Groningen