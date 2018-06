'Pokémonrukker' jaagt studentes stuipen op het lijf

Een 25-jarige Groninger heeft een aantal studentes in Stad de schrik van hun leven bezorgd. De man bevredigde zichzelf voor hun ogen. Hij deed dat terwijl hij Pokémon Go aan het spelen was.

De 'Pokémonrukker' werd gearresteerd en stond maandag voor de rechter in Groningen. Die legde hem een werkstraf op van 160 uur. Naast de werkstraf eist de officier van justitie een maand voorwaardelijke celstraf.

Broek op de enkels met zonnebril op

De man bevredigde zichzelf afgelopen december en januari op straat, op galerijen van flats en zelfs voor het keukenraam van twee studentes. Dit gebeurde bij de Berkelstraat in de Rivierenbuurt in de stad. Eén vrouw kreeg de schrik van haar leven toen ze 's avonds haar vuilnis buitenzette. Ze trof de man met de broek op zijn enkels aan. Hoewel het donker was, droeg hij een zonnebril.

Zwaaien naar de camera

In januari werd hij in één nacht vijf keer op camerabeelden geregistreerd. Soms zwaaide de potloodventer naar de camera of naar mensen thuis in de hoop dat ze hem zagen. De man werd ook een keer achtervolgd door een flatbewoner, maar zonder resultaat. Hij had zich verstopt achter vuilnis. Ook durfde een studente hem een keer aan te spreken, maar toen vertelde hij dat hij bij familie op bezoek was. Uiteindelijk werd de man op heterdaad betrapt en meegenomen naar het bureau.

Pokémon

De Stadjer zei tegen de rechters dat hij destijds het Pokémon-GO!-spel speelde. Hierdoor zou hij steeds in de Berkelstraat terecht zijn gekomen. Ook gebruikte hij in die periode veel softdrugs, omdat hij niet lekker in zijn vel zat. 'Ik zou het liefst alles in een gat stoppen en nooit meer omkijken naar wat ik heb gedaan. Het was dom', zei de man tijdens de zitting.

Kans op herhaling

Hij beloofde de rechters dit nooit meer te doen. Reclassering gaf het advies om een geheel voorwaardelijke straf aan de man op te leggen, maar dat verzoek veegde de officier van tafel: 'Met een gemiddelde herhalingskans? Gaan we niet doen.'

Naast de werkstraf moet de Stadjer een locatieverbod opgelegd krijgen en meewerken aan druscontroles. De studentes vragen een schadevergoeding van duizend euro.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.