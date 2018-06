Deel dit artikel:











Ov-hub in Zuidhorn is bijna klaar voor opening (Foto: Jan Been/RTV Noord) (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Nog een maand en dan wordt in Zuidhorn het stationspark officieel in gebruik genomen. Dit park bij het gemeentehuis is een openbaar vervoersknooppunt, een ov-hub, waar elke dag duizenden reizigers de trein of bus pakken richting Stad of Friesland.

De hub wordt vooral gebruikt door studenten die vanuit Friesland naar het Zernike-complex in Groningen reizen. Op de heen- en terugreis stappen ze hier over van de trein naar de bus. Forenzen kunnen ook terecht in het stationspark. Zij kunnen hun auto kwijt op een van de twee parkeerterreinen. De ov-hub is volgende maand na de opening nog niet helemaal klaar. Zo wordt een van de parkeerplaatsen voor het eind van dit jaar verder uitgebreid en wordt volgend jaar een 'keerspoor' aangelegd waar de pendeltrein tussen Zuidhorn en Groningen aankomt en vertrekt. Lees ook: - Passagiers wekken zelf energie op bij busstation Zuidhorn

