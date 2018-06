In het voormalige hoofdkantoor van Avebe in Foxhol werd maandagmorgen de een-na-grootste hennepkwekerij ooit in Noord-Nederland ontmanteld. 'Dit is de Champions League als het gaat om wietplantages', zegt Bart Kruizinga van de politie in Noord Vandaag.

De kwekerij bevatte zo'n zesduizend planten. 'Zoals dit is opgezet, dat is super professioneel', zegt Kruizenga. 'De waarde loopt in de miljoenen.'

Mogelijk zijn er in Groningen meerdere van dit soort kwekerijen. 'Wij krijgen het topje van de ijsberg boven water.'

Burgemeester Rein Munniksma van Midden-Groningen is geschrokken. 'Ik ben hier nu vijf maanden waarnemend burgemeester en ik heb gemiddeld één oprolactie per week, dat zegt wel wat.'

Het lijkt erop dat drugscriminelen uit onder meer Brabant hun werkterrein verplaatsen, zegt Kruizenga. 'In het zuiden zitten we ze echt dicht op de huid, we hebben het idee dat ze meer naar het noorden trekken.'

Karpers verdwijnen in de pan

Vijvers en meertjes raken leeg omdat er te veel gevangen zoetwatervis mee naar huis wordt genomen, vooral door Oost-Europese seizoenarbeiders.

'De karpers die in de vijvers zwemmen, moeten er ook weer in. En in Oost-Europa vissen ze om het op te eten, dat is een verschil in beleving.' Het antwoord: betere voorlichting, zegt Henk Mensinga van de Hengelsportfederatie.

'Ik schrijf gedichten om me weer een beetje beter te voelen'

De elfjarige Sarina Boskamp uit Stad schreef een gedicht dat recht uit haar hart komt. Dat leverde haar de eerste plek op in de landelijke dichtwedstrijd Kinderen & Poezië.

'Het voelt wel grappig', zoals ze het zelf zegt. Het gedicht gaat onder meer over haar vader, die ze al vijf jaar niet meer gezien heeft. En dat doet pijn. 'Ik schrijf gedichten om me weer een beetje beter te voelen.'

Een bijzonder staaltje parkeren...

...bij de Albert Heijn in Winsum. Maar of het helemaal de bedoeling was?