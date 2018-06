Wiebes wil 'einde maken aan de verwarring en de misstanden die er zijn'

Minister Eric Wiebes wil tijdens het spoedoverleg over de versterkingsoperatie in het bevingsgebied 'een einde maken aan de verwarring en de misstanden die er zijn.'

Dat zei de bewindsman van Economische Zaken maandagmiddag voor de start van het overleg op het provinciehuis in Stad.

De Groningse bestuurders eisten in een brandbrief afgelopen vrijdag het spoedoverleg. Aanleiding is onder meer het opstappen van Hans Alders als Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de rol van de NAM in de versterkingsoperatie.

'Verplicht aan de Groningers'

'Ik denk dat we straks met elkaar geruststellender ademhalen', stelt Wiebes. 'Belangrijker is dat we op basis daarvan doorgaan. Dat zijn wij de Groningers verplicht.'

'Het is goed dat we weer aan tafel komen, want het is belangrijk dat we vorderingen blijven boeken. Er is in de afgelopen zes maanden veel bereikt, maar we zijn niet klaar.'

'De enige manier waarop wij bewezen hebben grote voortgang te kunnen boeken met dit team, is schouder aan schouder bij elkaar zitten. En probleem voor probleem voorzien van een oplossing. Kortom, wat bestuurders horen te doen: werken.'

