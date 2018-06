Wachttijd voor dotteren in UMCG zes weken: 'onacceptabel' (update)

Een hartpatiënt moet in het UMCG zes weken wachten voordat hij of zij gedotterd wordt. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Belangenvereniging Hartpatiënten Nederland.

Daaruit blijkt dat de wachttijden bij ziekenhuizen steeds langer worden. De belangenvereniging vindt dat onacceptabel en heeft een meldpunt opgezet.

Maanden wachten

Mensen wachten inmiddels soms wel tot 3,5 maanden op een openhartoperatie. Wie een dotterbehandeling nodig heeft, wordt tussen de anderhalve maand en drie maanden in de pauzestand gezet, klaagt de Belangenvereniging Hartpatiënten Nederland.

Hartpatiënten Nederland wil dat er snel een einde komt aan deze lange wachttijden.

Bij het UMCG moet dus anderhalve maand worden gewacht voor een dotterbehandeling.

Koploper volgens Hartpatiënten Nederland is het ziekenhuis in Maastricht met 3,5 maand.

Update: Reactie UMCG

Het UMCG bestrijdt de kritiek van de Belangenvereniging Hartpatiënten Nederland dat een hartpatiënt zes weken moet wachten voor dat hij of zij gedotterd wordt. 'De wachttijd voor dotteren in het UMCG is niet zes weken, maar vier tot vijf weken. Terwijl de norm hiervoor vier weken', bedraagt aldus een woordvoerder van het UMCG.

