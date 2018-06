'Crash' op luchthaven zorgt voor 'doden en gewonden'

Een vliegtuig landt op Groningen Airport Eelde, maar komt op de taxibaan terecht. Daar botst het met een ander toestel. Wat te doen?

Het is het scenario waar verschillende hulpdiensten vanavond in acteren tijdens een grote oefening op de luchthaven. Zo'n 80 mensen doen er aan mee, waaronder ook levensechte slachtoffers van Lotus.

Doden en gewonden

Femke Boudestein van de Veiligheidsregio Drenthe legt uit: 'We oefenen met een Fokker-toestel dat kantelt en tegen een ander toestel komt. In het ene toestel zitten 19 personen, in het andere 41.'

'Er moeten gewonden verzorgd worden en er zijn doden gevallen. Vanavond gaan we kijken hoe alles samenwerkt en loopt.'

Deelnemers

Wettelijk gezien moet er één keer per vier jaar geoefend worden op de luchthaven.

Onder andere de brandweer, politie, ambulance, gemeente en marechaussee doen mee. Ook wordt de samenwerking tussen de luchthaven en de luchtvaartmaatschappijen getest.

De luchthaven is overigens niet gesloten en inkomende vliegtuigen kunnen nog gewoon landen. Er worden vanavond nog twee vluchten verwacht.