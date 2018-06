Deel dit artikel:











Zeehondenverstoring: 'Mensen leggen er gewoon hun handdoekje neer' Kijken door de kijkwand (Foto: RTV Noord)

Het is zoogtijd voor de zeehonden. De Punt van Reide aan de Dollard even voorbij Termunten is dan de plek om dat schouwspel te bekijken.

Dat gebeurt alleen niet altijd even netjes. Tot grote ergernis van stichting Het Groninger Landschap Achter de kijkwand Op de punt liggen tientallen jonge zeehonden te wachten om gevoed te worden door hun moeders. Dat moet wel vanachter een zeehondenkijkwand gebeuren, die daar speciaal voor is neergezet. Maar mensen zullen geen mensen zijn om de kijkwand te omzeilen om de zeehonden van nog dichterbij te bekijken. . Handdoekje mee 'Mensen gaan om de wand heen en lopen naar de zandbanken toe. Het is zelfs zo gek dat ze nu bij het mooie weer er hun handdoekje neerleggen', vertelt Arjan Bakker van het Groninger Landschap. En dat geeft problemen: 'Daardoor zwemmen de moeders weg en worden de jonkies niet gevoed'. Extra toezicht Om erger te voorkomen heeft Groninger Landschap besloten om extra toezicht te gaan houden. Dat gebeurt door Buitengewoon Opsporings Ambtenaren en de politie. Ook komt er een bewakingscamera. 'Ik denk dat we het probleem zo wel voldoende hebben getackeld. Je kunt er beter op tijd bij zijn voordat het uit de hand gaat lopen', aldus Bakker. Lees ook: - 'Laat zeehondenpups met rust'

