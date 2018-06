Deel dit artikel:











'Meer wetenschappelijk onderzoek nodig naar werking mediwiet' Cannabis (Foto: Mencantagava/Flickr (Creative Commons))

Patiënten die hun pijnklachten met medicinale wiet willen verlichten, krijgen dat middel voortaan niet meer zo snel via hun huisarts. 'Dat is slecht nieuws voor een hoop mensen', zegt Rinus Beintema, die via winkels van zijn stichting Suver Nuver medicinale wietolie verstrekt.

Hij dringt aan op meer wetenschappelijk onderzoek, om de werking van cannabis als pijnstiller te bewijzen. Volgens het Nederlands Huisartsen Genootschap is er te weinig bewijs voor die werking en wordt de richtlijn voor het gebruik daarom aangescherpt. 'Wel degelijk baat bij' 'Het is van groot belang dat de wetenschap zich ermee gaat bemoeien', stelt Beintema. 'Wij krijgen berichten dat er wel degelijk heel veel mensen baat bij hebben en dat het ook medicinale waarde heeft.' 'Wij zijn druk bezig bewijsmateriaal te verzamelen en hopen dat er genoeg gepubliceerd gaat worden, zodat het uiteindelijk ook vergoed gaat worden.' Lees ook: - Voorschrijven medicinale wiet ontmoedigd: 'Alleen bij stervensbegeleiding'