Loppersum: 'Triest, geschrokken, dit is onbehoorlijk bestuur' (update)

Het gebeurt politici niet vaak, maar maandagavond kwamen ze woorden tekort. De Lopster raad is diep teleurgesteld dat gemeenten en provincie aan de ene kant en minister Wiebes aan de andere kant nog steeds lijnrecht tegenover elkaar staan in de versterking van huizen in het aardbevingsgebied.

Maandagavond kwam de raad in een extra vergadering bijeen om te praten over de laatste ontwikkelingen. Die zijn niet mals na het vertrek van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders vanwege het wachten met de versterking van 1588 woningen.

Angel is er niet uit

Burgemeester Albert Rodenboog, die een week geleden zijn vertrek aankondigde, kon de raadsleden bij aanvang kort bijpraten over de belangrijkste uitkomsten van het gesprek van deze maandagavond tussen de regio en minister Wiebes:

'De angel is er niet uit gehaald. Het zit nog steeds vast op het on hold zetten van de versterking van de 1588 woningen en een tweede batch van 1581 huizen, daar zijn we het niet over eens', zei Rodenboog. 'Ik maak me daar zorgen over.'

Minister naar huis sturen

PvdA-raadslid Chris Bultje moest daarop zoeken naar woorden: 'Wat ons overkomt, tot zelfs een uur geleden, is niet meer te begrijpen. Onbehoorlijk bestuur is hier niks bij.'

Erwin Swaagman van de lokale partij Loppersum Vooruit gaat nog een stap verder en wil het liefst de minister naar huis sturen. 'Maar een motie van wantrouwen zet geen zoden aan de dijk. Het is tijd voor acties.' Swaagman oppert één minuut stilte.

De minister doet zaken die niet kunnen Erik Swaagman - raadslid Loppersum Vooruit

De lokale politicus doet een oproep aan collegapartijen met landelijke fracties in aanloop naar het Kamerdebat donderdag in Den Haag: 'Zorg dat er iets gebeurt met de minister, hij doet zaken die niet kunnen.'

Manager heeft 'totaal geen zin'

Rodenboog liet ook nog weten dat er geen directe opvolger komt voor Alders. 'Wel komt er een interim-manager, die ervoor zorgt dat de organisatie door kan gaan met de inspectie en versterking.'

Arend Laning van het CDA heeft daar weinig vertrouwen in: 'Een manager aanstellen met geen invloed in Den Haag heeft totaal geen zin. De minister praat met dubbele tong en probeert ons tegen elkaar uit te spelen. Laten we daar voor waken.'

Update 20.54 uur: Juridische stappen

De raad en het college gaan een brief sturen naar de Tweede Kamer waarin ze de woede over het stopzetten van de versterking onder woorden brengen. Ook gaat Loppersum juridisch advies inwinnen bij hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring om te kijken hoe inwoners juridisch bijgestaan kunnen worden.

Daarnaast nodigt Loppersum commissaris van de Koning René Paas uit om te vragen of hij in het overleg met het Rijk wel op één lijn zit met de aardbevingsgemeenten. Partijen betwijfelen dit en willen daar opheldering over.

Ook gedeputeerde Fleur Gräper (D66) krijgt een uitnodiging om te praten over het Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen, het plan waarop de werkzaamheden van de Nationaal Coördinator Groningen tot nu toe waren gebaseerd.

Treurnis

De gemeenteraden van Midden-Groningen en Eemsmond hebben donderdag al een motie van treurnis aangenomen, gezien de ontwikkelingen van vorige week. Het is een steun in de rug voor de onderhandelaars van de regio met het Rijk.

Ook in de gemeente Bedum werd een zelfde soort motie gesteund.

