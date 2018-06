Deel dit artikel:











Auto raakt van de weg en belandt in de bosjes Een agent neemt de schade op (Foto: Martin Nuver/112 Groningen) De plek waar de auto van de weg raakte (Foto: Martin Nuver/112 Groningen)

Een automobiliste is maandagavond met haar auto van de noordelijke ringweg in de stad Groningen gereden en via de naastgelegen Plataanlaan in de bosjes terechtgekomen.

De vrouw kwam met de schrik vrij en hoefde volgens omstanders niet mee naar het ziekenhuis. Er werd niemand geraakt terwijl de auto over de parallelweg de bosjes in reed. Auto afgesleept De auto is door een berger afgesleept.