Deel dit artikel:











Oldtimer buggy gaat in vlammen op (Foto: 112Groningen.nl)

Een oude Ruska Sprinter is maandagavond in vlammen opgegaan aan de Rijksstraatweg in Haren.

De buggy brandde volledig uit. De brandweer kon er niets meer aan redden. Het is nog onbekend wat de oorzaak van de brand is en of er gewonden zijn gevallen.