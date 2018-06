Groningse Esther bij de beste personal trainers van Nederland

De Groningse Esther de Boer behoort tot de beste vijf personal trainers van Nederland. Dat bleek tijdens de uitreiking van de Dutch Fitness Awards in Gorcum.

De Boer kreeg ook de creativiteitsprijs tijdens de verkiezing voor haar bijzondere benadering van het vak.

Busje komt zo

De Boer rijdt met haar trainingsspullen in een busje overal door de stad Groningen. Al haar trainingen geeft ze buiten in bijvoorbeeld het Noorderplantsoen, Stadspark of bij mensen in de tuin.

Daarnaast heeft ze een speciaal fitnessprogramma gemaakt voor vrouwen: The Online Fit Challenge en is ze bezig met het schrijven van een kookboek met een vernieuwend concept.