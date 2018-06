Rondje Groningen: Help! Een slang!

Een slang in de tuin, een vlogger die niet mag vloggen en hoe werken die verkeerslichten eigenlijk? Dat - en meer - lees je in Rondje Groningen.

1) Wat blijft er over van ons erfgoed?

Die vraag stelt universiteitskrant UK in een reportage vanuit het bevingsgebied. 'Je kunt je toch niet indenken dat dit alles er niet meer zou zijn.'

2) De Westerhaven zonder verkeerslichten...

Zo zag de Westerhaven in Stad eruit in 1925.

3) ...en met

Verkeerslichten stonden er toen nog niet, nu wel. En die zien er anders uit dan anders. Maar hoe werken ze eigenlijk?

4) Noord Holland 'geteisterd' door aardbevingen

In Noord-Holland was afgelopen nacht een beving met een kracht van 2.5 op de schaal van Richter. Veroorzaakt door gaswinning in de regio. Dat was overigens niet voor het eerst, ook in 2015 was er al eens een aardbeving in de provincie.

5) De een zijn dood...

Nu het WK wielrennen in Noord-Nederland in 2020 weer een stuk verder weg is door het ontbreken van financiële steun van de provincie, ziet de Italiaanse regio Veneto weer kansen. Dat leek eerder juist af te haken, waardoor Groningen en Drenthe in beeld kwamen.

6) Vlogger filmt dat hij niet meer mag vloggen

Vlogger Hans Cappon filmde altijd de gemeenteraad in Delfzijl. Die heeft hem onder de noemer van de privacywet AVG voorlopig echter een halt toegeroepen. Hoe dat ging, brengt Cappon natuurlijk in beeld.

7) De Ploeg is jarig

Het is vandaag exact honderd jaar geleden dat kunstkring De Ploeg het levenslicht zag.

8) One day I'll fly away

Het zal niet lang meer duren voordat de jonge slechtvalken bij het Gasuniegebouw in Stad uitvliegen, zo lijkt het.

9) Help! Een slang!

Het is net over de provinciegrens in Eelde, maar vanwege het vliegveld is dat toch een beetje van 'ons' nietwaar? Sommige inwoners hebben daar een bijzonder probleem: een slang in de tuin.

10) De Engelse ziekte?

Wie in hartje Stad de universiteitsbibliotheek binnenloopt, waant zich in het buitenland. Want Engels is er de voertaal, constateert Amsterdamse Yuki Hochgemuth op haar website. 'I was wondering where I could find the bathroom.'

11) Van hartjeboer naar Hateboer

Zo snel kan het gaan. Ex-voetballer en voetbalanalist Kenneth Perez, die Beertster Hans Hateboer volledig afkraakte na de wedstrijd van gisteren, was bij aanvang juist positief over de verdediger van het Nederlands elftal.

In Rondje Groningen verzamelen we elke doordeweekse dag om 21.00 uur de leukste en opmerkelijkste berichten uit Stad en Ommeland. Eerdere edities lees je hier.