Omwonenden in actie tegen zonnepark Slochteren: 'Wat doe je mensen aan?'

Omwonenden van een mogelijk zonnepark in Slochteren hebben een petitie opgestart tegen de komst van het park.

Die petitie is ondertekend door zeker 65 buurtbewoners en moet ervoor zorgen dat het zonnepark er niet komt. Binnenkort wordt de petitie aan de gemeente Midden-Groningen en de provincie Groningen overhandigd.

'Ingesloten' door zonnepanelen

Er zijn plannen om op 4,5 hectare landbouwgrond aan de rand van het dorp een zonnepark te bouwen. Buurtbewoners zien dat niet zitten, omdat ze soms aan meerdere kanten door de panelen worden ingesloten.

'Het uitzicht ben je kwijt', zegt één van de omwonenden. 'Je huis wordt ook nog eens minder waard', denkt een ander. 'Tegen zonne-energie ben ik niet, maar je moet het op een plaats neerleggen waar niemand er last van heeft', vindt een derde omwonende.

Ik vraag me af: wat doe je mensen aan met dit plan? Gé Vennema - omwonende

Gé Vennema baalt nog wat meer van de situatie dan haar mede-buurtbewoners. 'Het mag dan familie zijn, wij willen uitzicht, geen zonnepanelen met boompjes eromheen. Ik vraag me af: wat doe je mensen aan met dit plan?'

Werkgroep

Inmiddels is een heuse werkgroep in het leven gebracht, de werkgroep 'Verontruste bewoners rond de kerk in Slochteren.'

Jan Folkers, de voorman van de groep, is blij met de vele handtekeningen die hij heeft opgehaald. Hij had niet verwacht dat er zo veel mensen op de inloopavond zouden afkomen.

Pro zonne-energie

In de Provinciale Staten van Groningen blijkt dat geen enkele politieke partij echt tégen de komst van zonneparken is. Folkers is niet bang dat dat betekent dat dit park er mag komen.

'Daar gaat het niet over. Het gaat over deze bijzondere plek en over de bijzondere insluiting van een aantal woningen.'

Omheining

Ton Vennema, de initiatiefnemer van het park, zei eerder tegen RTV Noord met Jan Folkers te willen praten met als doel 'de overlast voor hem te beperken'. Het planten van bijvoorbeeld struiken noemde Fennema 'een denkrichting', maar Folkers ziet zoiets niet als een oplossing.

Die paar boompjes hebben totaal geen invloed op mijn woongenot. Dat is gewoon kapot Jan Folkers - omwonende

'Dat is een pleister op de wonden. Het gaat mij erom dat ik dat hele park niet aan drie kanten om mijn huis wil hebben. Die paar boompjes hebben totaal geen invloed op mijn woongenot. Want dat woongenot, dat is gewoon kapot.'

