Analisten hard over Hateboer: 'Hoe is het mogelijk dat hij dit shirt draagt?'

Hans Hateboer werd maandagavond niet gespaard door de analisten van Fox Sports in de rust van de interland Italië - Nederland (1-1).

Hateboer speelde een ongelukkige wedstrijd. Hij werd in de rust gewisseld met een vingerblessure.

Analist Kenneth Perez haalt op Fox Sports eerst uit: 'Het is een beetje sneu, maar die Hateboer spant wel de kroon. Die is in alles...op het laatst gaat zijn vinger uit de kom, maar dat past wel in het beeld van de eerste helft.'

Ronald de Boer zit ook in de studio en doet er daarna een schep bij: 'Als je dit ziet denk je: hoe is het mogelijk dat zo'n jongen het shirt van het Nederlands Elftal draagt?'

Meer kritiek

Ook op sociale media is de kritiek op Hateboer, maar ook op andere spelers en Oranje hard.

Oranje speelt gelijk

Oud-FC Groningen-spelers Hans Hateboer en Virgil van Dijk (aanvoerder) speelden met het Nederlands Elftal dus met 1-1 gelijk tegen Italië.

Een late treffer van Nathan Aké voorkwam dat Oranje verloor. De invaller maakte in de 88e minuut gelijk in het stadion van Juventus in Turijn.

FC Groningen-doelman Sergio Padt bleef de hele wedstrijd op de bank.