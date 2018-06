Steeds meer ondernemers in Winsum verhuizen naar het centrum

Het winkelhart van Winsum verandert ingrijpend. Ondernemers investeren in hun panden en er is een verhuiscarrousel op gang gekomen.

Bovendien zijn de nieuwbouwplannen voor het Boogplein weer een stap verder. Het ontwerp werd maandagavond aan ondernemers in het centrum gepresenteerd.

Vernieuwd straatbeeld

Onderdeel van de plannen is ook het bouwen van vier twee-onder-een-kapwoningen aan de Wigboldus Ripperdastraat. Daarnaast komen ook verschillende kadewoningen aan het Winsumerdiep.



Een impressie van de nog te bouwen woningen in het centrum van Winsum (Foto: Gemeente Winsum)

Subsidieregeling

De gemeente Winsum heeft vorig jaar een financiële impuls gegeven aan het winkelhart door een subsidieregeling open te stellen. Hier is 1 miljoen euro voor beschikbaar. Ondernemers kunnen een beroep doen op de bijdrage voor een verhuizing naar het centrum of voor de verbetering van hun panden.

Welke ondernemer kan zeggen dat hij een kantoor in een oude gevangenis heeft? Annemiek van der Steen - Ondernemer uit Winsum

Inmiddels hebben zeventien ondernemers zich voor de subsidieregeling aangemeld en zijn zeven aanvragen goedgekeurd. 'Maar er is nog voldoende geld over om meer ondernemers van een regeling te voorzien', zegt de gemeente.

Gemeentehuis en gevangenis

Ook Annemiek van der Steen deed een beroep op de regeling. Ze runt een natuurvoedingswinkel en wist eind 2017 al dat ze zou gaan verhuizen. 'Het is nu nog niet voor te stellen. Er valt nog weinig van te zien, maar er is wel een grote historie hier. Welke ondernemer kan zeggen dat hij een kantoor in een oude gevangenis heeft?'

Van der Steen verhuist met haar natuurwinkel van de Hoofdstraat in Winsum naar het voormalige gemeentehuis, waarin ook een kleine gevangenis zit.

Er is enthousiasme, er is beweging en er wordt geïnvesteerd Harmannus Blok - Wethouder

De ondernemer zou haar winkel eigenlijk al eerder opengooien, maar de aanpassingen aan het pand duren toch langer dan verwacht. 'Ik durf nog geen datum te zeggen. Ik heb het iedere keer weer fout, dus ik houd het nu maar gewoon op dit jaar, haha.'

Compacter centrum

Uiteindelijk moet de herinrichting van het centrum van Winsum het voor winkeliers plezieriger maken om te winkelen. De gemeente Winsum ziet het vernieuwde centrum zelf als 'compacter'.

Wethouder Harmannus Blok laat weten tevreden te zijn over de ontwikkelingen. 'Er is enthousiasme, er is beweging en er wordt geïnvesteerd. Voor een centrumdorp als Winsum gaat het om enorm belangrijke voorzieningen.'

