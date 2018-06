Tien nieuwe winkels aan het Sontplein? Dat is nog lang niet zeker

Tien nieuwe winkels. Die zouden in één keer hun intrede doen aan het Sontplein in de stad Groningen. Maar de komst van een deel is allerminst zeker.

Dagblad van het Noorden meldt afgelopen weekend dat er in de toekomst verschillende winkels openen op het terrein naast het plein met de Mediamarkt en de McDonalds.

De Action, Beddenreus, Beter Bed, Big Bazar, Carpetright, meubelzaak Goossens, Intertoys, Jysk, Leen Bakker en Pet's Place zouden zich willen vestigen op de locatie.

Winkels te klein

Maar de komst van vijf winkels uit die rij, is helemaal niet zeker. Die voldoen niet aan het beleid van gemeente Groningen op de locatie. In een in september uitgebracht Masterplan stelt de gemeente dat het Sontplein niet mag concurreren met de binnenstad.

In het plan staat onder andere dat winkels op het Sontplein minstens 1500 meter groot moeten zijn. De Carpetright, BeterBed en Beddenreus voldoen daar niet aan en zijn daarom door de gemeente afgewimpeld.

Geen Action en Big Bazar

Van de Action en Big Bazar (een Action-variant van de Blokker-groep) op het terrein mag eveneens geen sprake zijn volgens de gemeente. Dat zijn winkels die huishoudelijke artikelen aanbieden, en dat concurreert teveel met winkels in het centrum en in stadskernen. Ook die vergunningen zijn daarom afgewezen.

De gemeente liet grootschalige, huishoudelijke winkels toe tot eind september. Onze aanvragen zijn van ver daarvoor Gideon Kwint - Kennemerland Beheer

'Eerder aangevraagd dan nieuwste regels'

Gideon Kwint, lid van de directie van Kennemerland Beheer dat achter de winkelgroep zit die zich wil vestigen, vecht de beslissing van de gemeente aan. 'Het beleid van de gemeente liet grootschalige, huishoudelijke winkels toe tot eind september. Op de valreep werd huishoudelijk pas uitgesloten. Onze aanvragen voor de winkels zijn van ver daarvoor. Dus er moet getoetst worden aan het beleid ten tijde van de aanvraag.'

Kwint zegt bovendien bewapend te zijn met een uitspraak van het Europese Hof van Justitie afgelopen april, naar aanleiding van een kwestie in Sappemeer. In de uitspraak wordt gesteld dat gemeenten moeten kunnen aantonen waarom het neerzetten van winkels op een bepaalde locatie schadelijk is voor het stedelijk milieu.

De winkelbeheerder is al naar de rechter gestapt over de beslissing. Die moet binnenkort uitspreken of Action en Big Bazar naar het Sontplein mogen komen.

Strak op het Sontplein

De Mega-outlet Maxx XXXL die vorig jaar maart haar deuren opende aan het Sontplein, kwam op de 'harde' manier al achter het strakke beleid van de gemeente - ook al lag het definitieve Masterplan er toen nog niet. Bij de opening van de winkel legde de gemeente een verbod op de verkoop van producten als barbecues en huishoudelijke producten. Een jaar later is de winkel alweer weg.

Jaren eerder ontzegde de gemeente een megavestiging van de Albert Heijn toegang tot het Sontplein. Dat mondde uit in een jarenlange, juridische ruzie. Iets wat ook nu niet uit te sluiten lijkt.

Andere winkels (en het casino) komen wel

Niet alle winkels die naar het Sontplein willen komen, worden overigens een halt toegeroepen door de gemeente. De vergunningen voor dierenwinkel Pet's Place & Boerenbond, Intertoys en Goossens zijn goedgekeurd. Ook Leen Bakker (een verhuizing van elders van het Sontplein) en meubelwinkel Jysk zijn gehonoreerd.

In het pand van de Maxx XXXL komt overigens een nieuwe partij: de sportwinkel Decathlon. Bovendien wordt het gebied sowieso uitgebreid: naast de winkeluitbreiding moet het tijdelijke Holland Casino staan. Die moet voor de feestdagen dit jaar open zijn.

