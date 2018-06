Star Wars komt naar Groningen (nou ja, de muziek dan)

Star Wars-fans kunnen in Groningen binnenkort ook wat anders zien dan een nieuwe film in de reeks: de soundtrack van de wereldberoemde filmreeks komt in concertvorm naar MartiniPlaza.

150 muzikanten van het International Symphony Orchestra uit het Oekraïense Lviv en The New Romanian Symphonic Choir vertolken de muziek van componist John Williams. Het concert is op 19 november.

John Williams

De inmiddels 86-jarige Williams werd 51 keer genomineerd voor een Academy Award en is daarmee de meest genomineerde (nog levende) persoon. Het is dit jaar precies zestig jaar geleden dat John Williams zijn eerste filmmuziek componeerde.

Andere films

Fanatieke Starwars-fans zullen de stukken wellicht herkennen. Zo komt muziek van The Duel of Fates, Luke & Leia, The Imperial March en The Throne Room langs. In het voorprogramma klinkt andere filmmuziek van Williams, bijvoorbeeld uit Jurassic Park, Jaws, Indiana Jones en Schindlers List. Het concert staat onder leiding van dirigent Raymond Janssen.

Kijk hieronder voor een voorproefje van het Star Wars-concert.