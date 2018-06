Lopend Vuur: Ik wil wel doorwerken tot mijn 70ste

Doordat de levensverwachting van 65-plussers langzamer stijgt dan verwacht, hoeft de AOW-leeftijd minder snel verhoogd te worden naar 67 jaar.

Dat meldt het Financieele Dagblad vandaag, naar aanleiding van berekeningen door verzekeringsdeskundigen.

Werken tot 67 jaar hoeft nog niet

Een aantal jaren geleden werd besloten de AOW-leeftijd in stappen te verhogen naar 67 jaar in 2021. In het Financieele Dagblad zeggen de deskundigen dat de pensioenleeftijd best pas in 2026 op 67 jaar kan uitkomen, in plaats van 2021.

Door de verhoging van de AOW-leeftijd werken we langer door ten opzichte van vroeger. Wat vind je daarvan?

