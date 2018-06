Deel dit artikel:











Appingedam in open brief aan Wiebes en Tweede Kamer: 'De maat is vol' Minister Eric Wiebes in het Provinciehuis in de stad Groningen voor bestuurlijk overleg (Foto: ANP)

De gemeenteraad van Appingedam schrijft in een open brief aan minister Wiebes van Economische zaken en de Tweede Kamer het onacceptabel te vinden dat er voorlopig geen duidelijkheid komt in de versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied

'U wilt wachten op nieuwe onderzoeken, die rond de zomer klaar zijn. Dat vinden we onacceptabel', staat in de brief. 'Het betekent dat inwoners van Appingedam in grote onzekerheid blijven verkeren.' Maat is vol 'Appingedam is klaar met vragen en verzoeken. Angst en onzekerheid mogen niet blijven voortbestaan. De maat is vol', schrijft de Damster gemeenteraad. De partijen dringen er op aan dat de versterkingsopgave in het meerjarenprogramma 'Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen' onverkort en met spoed wordt gevolgd. Lees ook: - Wiebes houdt voet bij stuk: versterking 1588 huizen tijdelijk stop

