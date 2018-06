Waterstoftrein wacht op groen sein voor eerste proefrit

De komst van een waterstoftrein naar het Noord-Nederlandse spoor heeft nog heel wat voeten in aarde. Zo staat de datum voor een proef tussen Groningen en Zuidhorn nog niet vast.

De provincie Groningen trekt de kar van het waterstofproject en werkt daarbij samen met spoorbeheerder ProRail en vervoersbedrijf Arriva. Verschillende instanties moeten hun goedkeuring echter nog uitspreken over het project.

Te langzaam

Het proefdraaien moet onder meer uitwijzen of de uitstootvrije treinen wel veilig en betrouwbaar genoeg zijn voor commercieel passagiersvervoer. En ook de snelheid van de beoogde waterstoftrein, de Coradia iLint van de Franse bouwer Alstom, maakt nog weinig indruk.

'Die ligt op zo'n 80 kilometer per uur. Daarmee kun je natuurlijk geen commerciële operatie uitvoeren. Onze huidige treinen kunnen 140. Dat is een vrij gebruikelijke snelheid voor het uitvoeren van een goede dienstregeling.'

Veiligheid mag nooit in het geding zijn. En je moet natuurlijk wel een betrouwbare dienstregeling kunnen rijden Anne Hettinga - Directeur Arriva

De proef moet plaatsvinden op het traject Groningen-Zuidhorn, waarschijnlijk op de rustige uren van de dienstregeling. Nederland is overigens niet het eerste land waar de uitstootvrije trein gaat proefdraaien. Ook in onder meer Duitsland, Engeland en Tsjechië lopen al projecten. Stuk voor stuk landen waar Arriva ook actief is. Hettinga volgt de ervaringen over de grens dan ook nauwgezet.

'Het is nog een technologie die in de kinderschoenen staat en waar we dus nog relatief onbekend mee zijn. Dat maakt het wel ingewikkeld. Veiligheid mag nooit in het geding zijn en je moet natuurlijk wel een betrouwbare dienstregeling kunnen rijden. De treinen mogen dus niet uitvallen. Dan moet je al jarenlange ervaring met een trein hebben om hem volledig in te zetten. Maar je moet ergens beginnen. De aanstaande proef is een mooie start.'

Wanneer wordt er getest?

Op dit moment is dus nog niet duidelijk wanneer de proef tussen Groningen en Leeuwarden plaatsvindt. Volgens de provincie zal dat vermoedelijk eind 2018, begin 2019 zijn. Hettinga verwacht na de zomer een definitieve datum te horen.

Lees ook:

- Op weg naar een waterstofeconomie: de eerste stappen zijn gezet

- Provincie start proef met waterstoftrein tussen Groningen en Leeuwarden