Lycurgus gaat op de 'Nederlandse toer' om stappen vooruit te maken

De volleybalvolgers zal het al zijn opgevallen: landskampioen Abiant Lycurgus neemt afscheid van alle buitenlanders en vervangt die door louter Nederlandse spelers. Het is het nieuwe beleid van de Groningse topclub.

Doel is om met het vrijgekomen geld -buitenlandse spelers zijn vaak duurder- de organisatie te versterken. Mensen als Jack Suiveer, die afgelopen jaren als aanjager bij de club betrokken was, hamerden hier al op, zegt vice-voorzitter Bert Eissens.

'Daarnaast is het al heel lang onze wens om als club zoveel mogelijk Nederlanders, en dan het liefst ook nog noordelingen, in onze selectie te hebben. Dat valt nu mooi samen.'

Sportbureau

De club is op zoek naar een commercieel manager en daarnaast iemand die het 'sportbureau' kan bemannen. Eissens licht toe: 'Dat is iemand die alle organisatiezaken rondom de selectie regelt. Zoals het contractbeheer, licentieaanvragen en de thuiswedstrijden in bijvoorbeeld MartiniPlaza. We willen daar graag meer continuïteit in waarborgen. We vallen vaak terug op vrijwilligers, maar we moeten een soort buffer inbouwen.'

Hoofdsponsor stopt

De commercieel manager wordt verantwoordelijk voor het relatiebeheer met sponsoren en de businessclub en moet nieuwe sponsoren aantrekken. De huidige hoofdsponsor, de Groningse Abiant Uitzendgroep, stopt er na komend seizoen mee. 'Dus daar is bijvoorbeeld ook een taak voor de nieuwe manager weggelegd.'

Nieuwe voorzitter

'We staan op het punt om de zoektocht naar twee mensen te beginnen', aldus Eissens. Daarnaast staat de club bestuurlijk een drukke zomer te wachten, want de termijn van penningmeester Wim Wolfs loopt af en er is na het vertrek van Paul van der Wijk nog steeds geen voorzitter: 'Ik heb er zelf geen tijd voor, maar zou graag wel als vice-voorzitter bij de club betrokken blijven', aldus Eissens.

Niveau selectie

Wat betekent de nieuwe koers voor het technische gedeelte? Blijft de selectie nog wel op hetzelfde niveau? Volgens Eissens wel: 'Een stap terug doen om er straks twee vooruit te doen vind ik te oneerbiedig gezegd. We willen blijven meedoen om de nationale prijzen en ook in Europa geen modderfiguur slaan.'

'Verbale dynamiek'

Coach Arjan Taaij is het daarmee eens: 'Ik ben daar optimistisch over. Misschien hebben we wel een beter team dan vorig jaar. Met ook wat meer verbale dynamiek, zoals Orion en Taurus afgelopen seizoen hadden. Ik onderschrijf deze plannen helemaal en het is van cruciaal belang voor de toekomst van Lycurgus dat dit gaat lukken. Dan kunnen we weer stappen maken.'

Vaker in MartiniPlaza?

Lycurgus werd afgelopen seizoen voor de derde keer op rij landskampioen in MartiniPlaza. De vice-voorzitter sluit niet uit dat daar komend seizoen vaker wedstrijden worden gespeeld: 'Niet alleen met de finale van de play-offs en voor de Champions League, maar ook met 'grotere' wedstrijden in het bekertoernooi en de reguliere competitie. Maar dat hangt van onder meer de kosten af en de planning van de competitie en natuurlijk van het speelschema van Donar.'

Selectie

Welke selectie komend seizoen opnieuw om de prijzen moet spelen, is bijna duidelijk. Tot nu toe staan er twaalf man op papier: Stijn Held, Sam Gortzak (spelverdelers), Geoffrey van Gent (diagonaal), Auke van de Kamp, Frits van Gestel, Pascal Hoogstra (passer-lopers), Erik van der Schaaf, Steven Ottevanger (libero's), Dennis Borst, Niels de Vries, Sander Scheper en Hossein Ghanbari (middens).

Kooistra vertrekt?

Taaij is nog op zoek naar een passer-loper, die waarschijnlijk de enige buitenlander in de selectie wordt. 'We hebben iemand op het oog en het kan snel gaan.' Met routinier Wytze Kooistra is de club nog in gesprek.

'Hij heeft ook zijn ambities, eventueel richting het buitenland', weet Taaij. 'Maar ik heb goeie hoop dat hij blijft. Mocht dat onverhoopt niet gebeuren, dan kan voor hem ook een buitenlander in de plek komen. Dan hebben we er maximaal twee. We hebben de tijd en ik maak me daar niet druk over', besluit Taaij.

