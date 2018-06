Openbaar Ministerie wil behandeling moordenaar van Jan de Wit uit Oude Pekela verlengen

De tbs-behandeling van de man die Jan de Wit uit Oude Pekela om het leven bracht moet als het aan het Openbaar Ministerie ligt met een jaar verlengd worden.

In het kader van zijn resocialisatie is de man de afgelopen maanden al twee keer op bezoek geweest bij zijn moeder in Oude Pekela. Onder begeleiding. Want Kor van D. (52) zit in de laatste fase van zijn tbs-behandeling.

'Buitenproportionele actie'

De rechtbank in Groningen veroordeelt Kor van D. in 2002 tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op de 15-jarige Jan de Wit uit Oude Pekela. Van D.

steekt de tiener dood nadat hij een accu in zijn tuin gegooid zou hebben. De rechter spreekt van een 'buitenproportionele actie', die veel leed heeft veroorzaakt in Pekela.

Onrust

Het recente bezoek van Van D. aan zijn moeder is vooraf niet gecommuniceerd met de nabestaanden. 'Dat heeft de nodige onrust veroorzaakt', bevestigt woordvoerder Melanie Kompier van het Openbaar Ministerie.

'We hebben afgesproken dat we de familie voortaan op de hoogte zullen houden van de ontwikkelingen in de zaak. Dat is tot nu toe niet gebeurd.'

Zelfstandig wonen

Van D. wordt behandeld door de Van der Hoeven Kliniek in Utrecht. Hij woont momenteel zelfstandig, buiten de muren van de kliniek. 'Zijn behandeling kent een stabiel verloop', zo blijkt woensdag tijdens een speciale zitting voor de rechtbank in Groningen.

Het Openbaar Ministerie wil dat zijn behandeling met een jaar wordt verlengd. 'Dat beslissen we niet alleen, maar dat doen we mede op basis van rapportages van zijn behandelaars', aldus Kompier.

Uitstel

En één van die rapportages is nog niet klaar. Het gaat om een rapport van de reclassering. Om die reden is een besluit over het al dan niet beëindigen van de dwangverpleging van Kor van D. voorlopig uitgesteld.

Lees ook:

- Cel en tbs voor moord op Jan de Wit (2002)