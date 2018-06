School in Winsum krijgt eigen klas voor gehandicapte kinderen

Het nieuwe complex van De Tirrel in ontwerp van bovenaf (Foto: Team 4 Architecten)

De nieuwe samenwerkingsschool De Tirrel in Winsum krijgt een eigen klas voor gehandicapte en autistische kinderen.

Dat is bijzonder, want normaal gesproken moeten deze kinderen dagelijks met een taxi naar een speciale school in Groningen.

Plek voor zes

De klas is bedoeld voor kinderen met een meervoudige handicap, ontwikkelingsachterstand of autisme. Er is plek voor zo'n zes kinderen die één op één begeleiding krijgen.

Na de zomervakantie wordt begonnen met de klas op de huidige school OBS de Tiggeldobbe. Eind 2020 gaat de klas over naar de nieuwebouw van samenwerkingsschool De Tirrel.

Uithuizen heeft al een klas

In Uithuizen is al een soortgelijke klas, waar een handjevol kinderen één op één les krijgt.

Initiatiefneemster is Alies Kap van de Stichting Gewoon Bijzonder, zelf ook moeder van een gehandicapt meisje. Ze is blij met de speciale klas: 'Ik zie nu hoe mooi het is om dagelijks naar school te gaan. Dat kinderen gewoon met elkaar opgroeien.'

Leerlingen gezocht

Er hebben zich nog geen kinderen aangemeld voor de speciale klas in Winsum. 'Wij zijn nog op zoek naar kinderen hiervoor', zegt Kap. 'Maar het is een hele mooie manier om samen op te groeien.'

De toekomst van de klas in Uithuizen is ook nog onzeker. Het is daar de vraag of de klas mee kan naar de nieuwbouw van de Nieuwe School Uithuizen.

