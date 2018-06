Kamer gaat opgestapte NCG Hans Alders toch horen

De vorige week opgestapte Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders wordt woensdag toch door de Tweede Kamer gehoord. Dat gebeurt op verzoek van het Groningse Kamerlid Henk Nijboer (PvdA).

Aanvankelijk leek hij dinsdagmiddag tijdens een procedurevergadering van de commissie Economische Zaken de coalitiepartijen niet mee te krijgen.

Zo kwam het CDA-Kamerlid Agnes Mulder met het tegenvoorstel om Alders in een later stadium te horen over de toekomst van het instituut NCG. samen met regionale bestuurders en andere betrokkenen.

Overstag

De oppositie wil dat ook, maar vindt dat daarnaast Alders alvast voor het gasdebat van donderdag gehoord moet worden. Uiteindelijk ging D66-Kamerlid Rob Jetten overstag. Wel met de voorwaarde dat het gesprek met Alders woensdag beperkt blijft tot twee onderdelen.

Daarbij gaat het om de rol van de NAM bij de versterking. Ook wil de Kamer dat het eerder via RTV Noord uitgelekte gespreksverslag hierover openbaar wordt gemaakt. Verder wil de Kamer van Alders weten hoe het zit met toezeggingen aan mensen dat hun huis versterkt wordt.

Recht op de waarheid

Initiatiefnemer Henk Nijboer is content met de uiteindelijke steun van de coalitiepartijen. 'Ik ben er blij mee. Groningers hebben recht op de waarheid. Zoals over de invloed van de NAM en de beloftes die aan de bewoners zijn gedaan, maar niet worden nagekomen', reageert hij.

Het gesprek tussen de Tweede Kamer en Hans Alders begint woensdag om 14.00 uur.

Overigens is er nog wel één voorwaarde waar nog aan voldaan moet worden gedaan: Alders moet nog formeel toestemming van EZ-minister Eric Wiebes krijgen om gehoord te worden. De Kamer verwacht op dat gebied geen problemen.

