School merkt niets van jeugdbendes Delfzijl

Het Eemsdeltacollege heeft geen last van de jeugdbendes die actief zijn in Appingedam en Delfzijl. Leden van deze jeugdgroepen zijn vooral middelbare scholieren. Ze veroorzaken echter geen overlast op of rond de school.

Volgens directeur Geert Bijleveld weet het Eemsdeltacollege zelfs niet om wie het gaat. 'Wij hebben geen lijstje met namen gekregen van de politie. Ze gaan niet zomaar mensen aan de schandpaal nagelen.'

Jonge kinderen

Sinds de zomer van vorig jaar heeft Delfzijl last van twee jeugdbendes. Ze plegen vernielingen, overvallen en zorgen voor overlast. Sommige kinderen zijn maar 11, 12 of 13 jaar oud en dreigen de criminaliteit in te duiken.

Eén jeugdgroep in Delfzijl wordt inmiddels niet meer als problematisch gezien, de andere wel.

Het probleem staat hoog op de politieke agenda. De gemeente Delfzijl trekt er extra geld en personeel voor uit om de jeugd weer op het rechte pad te krijgen, samen met de gemeente Appingedam die er ook last van heeft.

Uit elkaar

Volgens Bijleveld zorgen de bendes niet voor overlast op school, omdat ze daar uit elkaar vallen. 'Hier zitten ze niet in hun vertrouwde groep, maar in verschillende klassen. Dan worden ze niet gestimuleerd om foute dingen te doen', vertelt de directeur.

In eerste instantie is dit iets wat bij ouders hoort, dat zijn de opvoeders Geert Bijleveld - directeur

De school staat ervoor open om te helpen het probleem aan te pakken, maar kan op dit moment weinig doen: 'In eerste instantie is dit iets wat bij ouders hoort, dat zijn de opvoeders. De gemeente moet ingrijpen als het niet goed gaat.'

Weekend of avonduren

'De meeste zaken gebeuren ook niet onder schooltijd', vervolgt Bijleveld, 'maar in het weekend of in de avonduren. Dát is het moment waarop ouders toezicht moeten houden op hun kroost.'

Nick Boersma van Fractie 2014 in Delfzijl stelde vorige week donderdag voor om nog meer met Appingedam samen te werken om de problemen rond de jeugdbendes aan te pakken, omdat die al bezig is met een proefproject hierover.

Het is raar dat de school niet weet wie voor problemen zorgen. Dat is toch dé plek waar ze een groot deel van hun tijd doorbrengen Nick Boersma - Fractie 2014

Grootste deel tijd

Het raadslid hoort ervan op dat de school niet weet om wie het gaat: 'De burgemeester heeft persoonlijk deze kinderen en hun ouders een brief gestuurd. Dan is het raar dat de school niet weet wie voor problemen zorgen. Dat is toch dé plek waar ze een groot deel van hun tijd doorbrengen.'

Het Eemsdeltacollege heeft één locatie in Delfzijl (Sikkel) en twee vestigingen in Appingedam (Pastorielaan en Eelwerd). Over ruim twee jaar gaan ze verhuizen naar een nieuwe, aardbevingsbestendige schoolcampus die gebouwd wordt op de huidige plek van verpleeghuis Solwerd.

