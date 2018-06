Hanzestudenten blijken ondernemende baasjes

De Hanzehogeschool op de Zernikecampus in de stad Groningen (Foto: Henk-Jan van der Klis/Flickr)

Afgestudeerde studenten van de Hanzehogeschool Groningen behoren wereldwijd tot de top als het gaat om het aantal opgerichte bedrijven. Ze hoeven daarbij maar vijf andere instellingen voor zich te dulden. Binnen ons land gaat er zelfs niets boven de Hanze.

Dat blijkt uit de 'U-Multirank', een jaarlijks onafhankelijk onderzoek waarin ruim 1.500 universiteiten en hogescholen in 99 landen met elkaar worden vergeleken.

'Veel aandacht voor ondernemerschap'

Van elke 1000 afgestudeerde studenten beginnen er 83 een eigen bedrijf. Ter vergelijking: bij de Rijksuniversiteit Groningen ligt dat aantal op 23. De Hanzehogeschool zegt trots te zijn op deze resultaten uit de ranglijst.

Investering

Volgens de Hanzehogeschool wordt er veel geïnvesteerd in ondernemerschap. 'Structureel en al vanaf het eerste jaar is er in de opleidingen aandacht voor ondernemerschap. Studenten kunnen afstuderen op hun eigen onderneming en er zijn meer dan 10 minorprogrammas op het gebied van ondernemerschap waar studenten aan deel kunnen nemen.'

5000 nieuwe banen

Die aandacht voor ondernemerschap blijkt ook uit het strategisch plan van de Hanzehogeschool. Daarin staat de ambitie om in 2020 jaarlijks 500 nieuwe ondernemingen te starten. Die moeten samen 5.000 nieuwe banen opleveren.

