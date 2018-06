Deel dit artikel:











Basketbalclubs vrezen dakloos te worden (Foto: Flickr/Marco Nedermeijer (Creative Commons))

De basketballers van BVG en Scylla in Groningen maken zich grote zorgen. Het Corpushuis in de stad is vanaf 1 januari 2019 niet meer beschikbaar om te trainen en om wedstrijden te spelen. Het gebouw wordt gesloopt.

De clubs vinden dat de gemeente Groningen geen goed alternatief biedt. 'Ze gaat ervan uit dat gymzaaltjes geschikt zijn voor ons. Maar met klimrekken aan de muur en baskets die tegen de muur aan hangen, kunnen wij niet spelen', vindt Kristian Halbersma van Scylla. 'Onze senioren kunnen straks eventueel buiten de stad spelen, maar een deel van de jeugd van BVG zal moeten stoppen met basketbal. Dat is voor de talentenontwikkeling in Groningen, met Donar als kampioen, niet wenselijk.' Creativiteit Timon Veenstra van BVG beaamt dit. 'We zijn al drie jaar in gesprek met de gemeente, want deze accommodatieproblemen zijn er al langer. Maar nu zijn ze zo groot dat we ze niet meer kunnen oplossen. Dit vraagt om meer creativiteit van de gemeente.' Vragen aan college Fractievoorzitter Amrut Sijbolts van Stad en Ommeland heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur. Hij wil weten waarom de afgelopen drie jaar nog geen passende oplossing is gevonden voor de clubs. Volgens hem heeft het college steeds aangegeven dat er voldoende sportaccommodaties beschikbaar blijven om de breedtesport te bedienen.